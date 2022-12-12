  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kart sahiplerine 31 Aralık uyarısı: Milyonlarca lira silinebilir

Kredi kartı, banka kartı ve indirim kartlarında biriken puanlara yönelik uyarı mesajları gelmeye başladı. Kartlarda biriken para puanlar yıl sonuna kadar kullanılmaması halinde silinecek.

Ekleme: 12.12.2022 - 15:41 Güncelleme: 12.12.2022 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Kart sahiplerine 31 Aralık uyarısı: Milyonlarca lira silinebilirAkaryakıttan gıdaya, giyimden kozmetiğe neredeyse her alanda kullanılan alışveriş kartlarında biriken milyonlarca liralık puanlar 31 Aralık tarihi itibarıyla siliniyor.

Alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve farklı avantajlar sunan alışveriş kartları için markalar müşterilerine şimdiden bilgi mesajları atmaya başladı.

KULLANILMAYAN PUANLAR KURUMLARA KALIYOR
Bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar birikiyor. Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor. Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor. Ancak puanlar kullanılmadığı takdirde 1 Ocak 2023'ten itibaren toplanan ve karşılığı para olan bu puanlar bankaya ya da kartı veren markaya kalıyor.

BANKALAR İÇİN SÜRE DEĞİŞİYOR
Kredi kartı ve banka kartlarında ise durum biraz daha farklı. Her bankanın para puanları için son tarih sınırı farklı. Bankalar 6 ila 24 ay arasında değişen sürelerde tüketiciye sınır koyabiliyor. Bu kapsamda tüketicilerin bankalardan bilgi alması gerekiyor. Bankaların mobil uygulamalarından da süre kontrolü yapılabiliyor.
Gençlerden takdir toplayan başarı: Selçuk Bayraktar'ı örnek alarak geliştirdiler
Süleyman Soylu: Bukalemun Kılıçdaroğlu
Murat Kurum'dan Antalyalılara: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında
Göksu, İmamoğlu’nun ‘engelleniyoruz’ yalanını çürüttü: İnsan utanır biraz ya!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Buna asla müsaade etmeyiz
DTÖ ABD'ye karşı Türkiye'yi haklı buldu
25 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Adalet Bakanlığı'na yürüyen Kılıçdaroğlu'na Bekir Bozdağ'dan cevap
Yunanistan'da büyük skandal: Türk bilim insanı tasarladı komşu çalıp 'milli' ilan etti
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni adaylık mesajı: Altılı masaya göz kırptı
Başkan Erdoğan: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk iddiası: Başkan Yardımcısı Kaili gözaltına alındı
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dev eseri turizme kazandırdık
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi beş aydır maaşını alamayan işçinin konser bütçesi sorusuna öfkelendi: Sana hesap mı vereceğim?
MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu
Kılıçdaroğlu bağlarını tamamen koparttı! İmamoğlu'na şok tepki: Yaptığı çok ayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın füze mesajı, Yunanistan'da yankılandı
Asgari ücret ve EYT'de gözler Beştepe'de! Kabine'nin gündeminde ekonomi var
ABD Başkanı Joe Biden'a anket şoku: Yüzde 70'i yeniden aday olmasını istemedi
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli: Çok sayıda iptal var

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli: Çok sayıda iptal var

Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor

Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor

Türkiye'de UNESCO'nun listesine giren ilk eser: 2024'te yeniden ibadete açılacak

Türkiye'de UNESCO'nun listesine giren ilk eser: 2024'te yeniden ibadete açılacak

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak