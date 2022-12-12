Karısını öldüren cani koca saklandığı evde yakalandı

Adana'da 27 yaşındaki eşi Müzeyyen Tekayak'ın, kıskançlık krizine girerek öldürdüğü iddia edilen koca Abdullah Tekayak (29) yakalandı. Kasten yaralama suçundan girdiği cezaevinden çıkan Abdullah Tekayak, hapishanedeyken eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla 3 çocuk annesi kadını eve çağırıp konuştu.Çıkan tartışmada Tekayak, pompalı tüfekle genç kadını sırtından vurarak öldürdü. Müzeyyen Tekayak toprağa verildi; olayın ardından saklandığı adreste yakalanan Abdullah Tekayak, 'Beni aldattığını dedikodusunu duydum. O esnada sinirlenip vurdum' dedi; tutuklandı.Olay 24 Kasım'da merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; kasten yaralama suçundan girdiği cezaevinden çıkan Abdullah Tekayak, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Müzeyyen Tekayak tartışmaya başladı.İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, öfkeli koca evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Genç kadın, sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Tekayak da onu ölüme terk edip kaçtı.Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayatını kaybeden Müzeyyen Tekayak'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi. Olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da anneannesinde olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil kocanın izine ulaşınca; operasyon için düğmeye bastı.Abdullah Tekayak, saklandığı apartman dairesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Tekayak, emniyetteki sorgusunda; 'Cezaevindeyken, eşimin beni aldattığını dedikodusunu duydum. Olay günü konuşmak için onu eve çağırdım. Durumu kendisinin anlatmasını ve itiraf etmesini bekledim. O sırada sinirlenince ateş ettim' dedi. Adliyeye sevk edilen Tekayak, nöbetçi mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.