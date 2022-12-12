Kabil'de otele silahlı saldırı: Patlama sesleri duyuldu
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı gerçekleştirildi. Otelde patlama sesleri de duyuldu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı gerçekleşti.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı öğrenildi.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgeye çok sayıda Taliban mensubu gönderildi.
Taliban mensupları otele giden tüm caddeyi trafiğe kapattı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı öğrenildi.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgeye çok sayıda Taliban mensubu gönderildi.
Taliban mensupları otele giden tüm caddeyi trafiğe kapattı.