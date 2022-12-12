İzmir’de Beyza Taşkıran’ın sır ölümü: Uçağa binerken körükten atladı! Son sözleri ortaya çıktı

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Yazılım firmasının yöneticisi Beyza Taşkıran, uçağa binerken körükten atladı. 14 metreden beton zemine çakıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kadının son sözleri de ortaya çıktı. İşte esrarengiz olayın detayları…

Özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü olan 32 yaşındaki Beyza Taşkıran, turizm fuarı için Antalya'dan İzmir'e gitti.Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Beyza Taşkıran, dönüşte uçağa binme hazırlığı yaparken bir anda kendi canına kıydı.Uçağa bağlı körükteki boşluktan atlayarak 14 metreden beton zemine çakılan Taşkıran, olay yerinde can verdi. Arkadaşları, genç kadının son günlerde ailesiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ve uçağa binmeden önce de telefonla konuşacağını söyleyerek kendilerinden ayrıldığını ifade etti. İddialara göre Taşkıran, uçağa binmek için körükten geçerken son anda telefonla konuşacağını söyleyerek arkadaşlarından ayrıldı.