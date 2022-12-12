İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Emniyeti; terör örgütü DHKP-C'nin Cezaevi Yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Geçmişte tutuklanan veya hüküm giyen örgüt üyelerinin örgütten kopmasını önlemek amacıyla kendilerine para aktarımı faaliyetlerinde bulundukları belirlenen 28 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.