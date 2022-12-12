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İstanbul'da Dr. Avşar Aslan Rüzgarı Esti

Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Dr. Avşar Aslan, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Ekleme: 12.12.2022 - 12:10 Güncelleme: 12.12.2022 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da Dr. Avşar Aslan Rüzgarı Esti
Dr. Avşar Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Yenikapı'da Kayseri Tanıtım günleri programına katıldık. Şehrimizin yöresel ve kültürel etkinliklerin yer aldığı programda belediyelerimizin ve şehrimize ait birçok firmanın kurduğu stantlarda yöresel ürünlerimiz tanıtıldı. Bu güzel etkinlikte İstanbul'da yaşayan hemşehrimiz ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Kayseri'mizin kültürel, tarihi ve yöresel lezzetlerinin tanıtımına katkı sağlayan bu güzel organizasyonda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, etkinliğe olan yoğun ilgilerinden dolayı İstanbullu ve burada yaşayan Kayserili hemşerilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Dr. Avşar Aslan Rüzgarı Esti

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