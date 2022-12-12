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İnşaat kazısında hazine bulundu: Her biri servet değerinde

İngiltere'de bir inşaatın kazı alanında kadın mezarı bulundu. Mezarı kazdıkça altın ve kıymetli taşlardan oluşan gizli hazineye rastlandı. Yapılan araştırmada ise mezarın zengin olduğu değerlendirilen Orta Çağ kadınına ait olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 12.12.2022 - 14:58 Güncelleme: 12.12.2022 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
İnşaat kazısında hazine bulundu: Her biri servet değerindeİngiltere'de arkeologlar bir inşaatın kazı sahasında ilk Hristiyan önderlerden biri olabileceği düşünülen bir kadının mezarını ortaya çıkarttı. Arkeologlar kazıda buldukları MS 630-670 yıllarına ait mezarda gizli hazineye rastladı. Mezarda altın ve kıymetli taşlardan yapılmış bin 300 yıllık kolye bulundu. Londra Arkeoloji Müzesi, Roma sikkeleri, altın, lal taşı, cam ve yarı değerli taşlardan oluşan kolyeyi 'Harpole Hazinesi' olarak tanıttı.

İnşaat kazısında hazine bulundu: Her biri servet değerinde

TÜRÜNÜN EN İLGİNÇ ÖRNEĞİ

Kolye için 'Türünün şimdiye kadar bulunan en şatafatlı örneği' tanımı yapıldı. Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak keşfedildi.

İnşaat kazısında hazine bulundu: Her biri servet değerinde

'ALTIN NESNELER PARLIYORDU'

Kazı Başkanı Levente Bence Balázs, toprakta ilk başta diş kalıntıları fark ettiğini, daha sonra altın nesnelerin kendisine parıldadığını belirtti ve şöyle devam etti:

TOPRAKTAN ALTIN ÇIKMAYA BAŞLADI

Şimdiye kadar keşfedilen en önemli Orta Çağ kadın cenazesi olarak değerlendirilen parçalarla ilgili Balázs, 'Bu eserler bin 300 yıldır gün ışığı görmemiş. Topraktan ilk altın çıkmaya başladığında bunun önemli bir şey olduğunu biliyorduk.​ Onları ilk bulan kişi olmak tarif edilemez' şeklinde konuştu. Guardian'da yer alan habere göre, ​uzmanlar, mezardaki kadının prenses olabileceğini aktardı.
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