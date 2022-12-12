HDP kapatma davasıyla ilgili flaş gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde (AYM) dava açmış, AYM Genel Kurulu ise 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. Devam eden dava sürecinde savcılık ek deliller sunmuştu.Deliller arasında dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan HDP milletvekili Semra Güzel'in yargılama dosyaları da yer alıyordu. HDP ise, ek savunmasını AYM'ye 26 Kasım'da teslim etmişti. Bu sürecin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in ne zaman sözlü açıklama yapacağı merak konusuydu.Anayasa Mahkemesi, HDP kapatma davasıyla ilgili açılan davayı 10 Ocak gündemine aldı. Belirlenen tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin AYM'ye gelerek sözlü açıklama yapacak. Şahin'in açıklaması sonrasında ise yine AYM tarafından belirlenen tarihte HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.