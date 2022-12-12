  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih'te otelde yangın paniği: 60 kişi hızla tahliye edildi

İstanbul Fatih'te altı katlı otelin mutfağında çıkan yangın kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelin üst katlarında mahsur kalan ve çoğunluğu yabancı uyruklu 60 kişi tahliye edildi.

Ekleme: 12.12.2022 - 10:49 Güncelleme: 12.12.2022 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Fatih'te otelde yangın paniği: 60 kişi hızla tahliye edildiYangın, Fatih Aksaray Mahallesi Teceddüt Sokak'ta saat 00.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 6 katlı otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar üst katlara yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangının kaynağına ulaşarak söndürürken, üst katlarda yoğun duman nedeniyle mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı. 60 kişi tahliye edildi.

Otelde oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı ile tahliye edilirken bazı vatandaşlar da kapıdan çıkarıldı.

Oteli tahliye eden itfaiye eri mahsur kalan çocuğu kucağında dışarı çıkardı. Üşümesin diye battaniyeye sardığı çocuğu bir süre kucağından bırakmadı.

Öte yandan otel içinden çıkarılan papağanlarının su kabına polis memuru su koydu. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerinde hazırda bekledi. Polis ekipleri ise yangın çıkan otelin etrafında güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Fatih'te otelde yangın paniği: 60 kişi hızla tahliye edildi
Başkan Erdoğan: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk iddiası: Başkan Yardımcısı Kaili gözaltına alındı
Adalet Bakanlığı'na yürüyen Kılıçdaroğlu'na Bekir Bozdağ'dan cevap
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dev eseri turizme kazandırdık
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi beş aydır maaşını alamayan işçinin konser bütçesi sorusuna öfkelendi: Sana hesap mı vereceğim?
MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu
Kılıçdaroğlu bağlarını tamamen koparttı! İmamoğlu'na şok tepki: Yaptığı çok ayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın füze mesajı, Yunanistan'da yankılandı
Asgari ücret ve EYT'de gözler Beştepe'de! Kabine'nin gündeminde ekonomi var
ABD Başkanı Joe Biden'a anket şoku: Yüzde 70'i yeniden aday olmasını istemedi
Antalya’nın iki ilçesinde sel felaketi: Evleri su bastı araçlar sürüklendi
Ters şeride giren İETT dehşet saçtı: Yaralılar var
Cemal Enginyurt: Bir tek Demokrat Parti'ye küfretmediğim için bu partideyim
Bakan Soylu: Tunceli’de ya beş ya altı terörist var onları da bitireceğiz
İYİ Partili Başaran'ın sevgilisinden şoke eden iddia! 'Çocuğu aldırmak için baskı yapıyor'
Mustafa Şentop tek tek açıkladı! Hangi Meclis Başkanı kaç kanun teklifi vermiş?
Bakan Özer eleştirilere TBMM kürsüsünden yanıt verdi: Bakanlık olayın vuku bulduğu anda soruşturmayı açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya fenomeni Fevzi'ye gülümseten tavsiye! 'Kiloları vermen lazım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu...
Bakan Varank'tan CHP'ye: Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, akıl Almanya'dan
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli: Çok sayıda iptal var

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli: Çok sayıda iptal var

Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor

Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak