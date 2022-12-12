Ekrem İmamoğlu'ndan yeni adaylık mesajı: Altılı masaya göz kırptı

Toplantı üstüne toplantı yapan ancak Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masada 'adaylık' krizi devam ediyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olabilmek için parti kurmaylarını ikna etti ancak altılı masa ortakları ise bu karara sıcak bakmıyor. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak aday' vurgusuyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday çıkarmak istiyor. Öte yandan CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Kaftancıoğlu'nun İmamoplu hakkında 'şizofren' dediği iddiaları gündemdeyken CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programında Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu, İmamoğlu ile tokalaşmamıştı.Tartışmalar devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusuna yarım ağızla cevap veren İmamoğlu, 'CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur.' dedi. Küçükkaya'nın 'Peki sizin?' diyerek Israr etmesi üzerine İmamoğlu 'Tabi ki. Bu doğal bir süreçtir. Ama günün sonunda karar verecek olan altılı masadır. Bunun altını çizmek gerekiyor karar altılı masanındır. Bunu genel başkanımız da dile getiriyor. Altılı masanın fikrini alıp onlarla birlikte proje yürütecek bir aday olması gerekiyor. ' ifadelerini kullandı.İmamoğlu, 'Bugün altılı masanın yarınlara dair başarısını en üst seviyelere taşıyacak olan kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi' ifadelerini kullanarak 'adaylık' konusunda altılı masanın diğer ortaklarına adeta göz kırptı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı. Sohbet esnasında Küçükkaya'nın 'Kibirli misiniz?' sorusuna İmamoğlu, "Tevazum yüksektir. Beni çalışanlarıma sorabilirsiniz" dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Asla kibirim olmaz. Tevazum yüksektir. Beni insanlar nerede tanırlar? İşimin başında. Beni kime sorsunlar? Çalışanlarıma. Bakın tam buraya girerken koşa koşa, nefes nefese yaşıda var Ağaç AŞ çalışanımız. 'Başkanım bir arkadaşım öldü cenazesine yetişiyordum, sizin arabanızı gördüm koşa koşa geldim' dedi. Bir istediğin var mı diye sordum 'Sarılmak istiyorum' dedi. Bana yeter İsmail Bey, bana yeter' " dedi