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DTÖ ABD'ye karşı Türkiye'yi haklı buldu

Dünya Ticaret Örgütü, ABD’nin 2018’de çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulamaya başlamasını kurallara aykırı buldu. Donald Trump döneminde alınan bu karara Türkiye, Norveç, İsviçre ve Çin itiraz etmişti. Dünya Ticaret Örgütü, vergilerin savaş veya bir olağanüstü hâl nedeniyle alınmadığını vurgulayarak bunları küresel ticaret kurallarına aykırı buldu.

DTÖ ABD'ye karşı Türkiye'yi haklı buldu
Ekleme: 12.12.2022 - 14:31 Güncelleme: 12.12.2022 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
DTÖ ABD'ye karşı Türkiye'yi haklı buldu
Dünya Ticaret Örgütü, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.

DTÖ, Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması'nın üç kişilik paneli, Türkiye, Çin, Norveç ve İsviçre'nin, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergisi itirazına yönelik kararını açıkladı.

DTÖ ABD'ye karşı Türkiye'yi haklı buldu

Panel, ABD'nin önlemlerinin DTÖ kurallarıyla tutarsız olduğunu belirterek, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine karar verdi.
Trump'ın söz konusu ek vergileri gerekçelendirmek için ulusal güvenlik kaygılarını öne sürmesini reddeden panel, bu vergilerin savaş veya başka bir olağanüstü durum sırasında uygulanmadığını bildirdi.

Washington yönetimi ise DTÖ'nün kararını kınadı. Örgütün üyelerinin ulusal güvenlik kararlarını sorgulama yetkisine sahip olmadığını belirten Washington yönetimi, Trump'ın gümrük vergilerini yürürlükte tutmayı planladığını kaydetti.

DTÖ ABD'ye karşı Türkiye'yi haklı buldu

ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2018'de, ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ithal çeliğe yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasını kararlaştırmıştı. Söz konusu uygulamaya ilişkin Türkiye, ABD'ye gerekli istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Türkiye, söz konusu kararın DTÖ kurallarına aykırı olduğunu belirterek, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etmişti.
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