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Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Sabahattin Fırat, 25 yıl önce dağa kaçırılan ağabeyi Ali Fırat için Batman'dan gelerek Diyarbakır'daki nöbete katıldı. Nöbetteki aile sayısı 340'a çıktı.

Ekleme: 12.12.2022 - 15:01 Güncelleme: 12.12.2022 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır'daki evlat nöbeti sürüyor

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1197 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu.

Bir aile daha katıldı

DHA'nın haberine göre ağabeyi Ali Fırat için Batman’dan gelen Sabahattin Fırat ile birlikte evlat nöbetindeki aile sayısı 340'a çıktı.

"Ağabeyimin geri gelmesini istiyorum"

25 yıl önce ağabeyi Ali'nin 27 yaşında dağa kaçırıldığını belirten Sabahattin Fırat, "Şu ana kadar ondan bir bilgi alamadık. Annem ve babam bu yüzden hasta olup, vefat etti. Onlar vefat ettiği için ben geldim. Ağabeyimin geri gelmesini ve ondan bir haber almak istiyorum.

"HDP'nin mahalle komisyonlarına sorduk"
25 yıl oldu, bize bir bilgi vermediler. HDP'ye sorduk, bize bir bilgi gelmedi. HDP'nin mahalle komisyonlarına sorduk.

2013'te eşimle birlikte 'Mahmur Kampı'na gittim. Oradakilerle görüştüm. Bize '6 ay içerisinde size bilgi vereceğiz' dediler. Fakat aradan kaç yıl geçti, bilgi vermediler" dedi.
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