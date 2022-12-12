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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerçekçi yaklaşırlarsa, Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız. Suriye rejimiyle istihbarat örgütleri aracılığıyla görüşüyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız
Ekleme: 12.12.2022 - 21:29 Güncelleme: 12.12.2022 - 22:36 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK/PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, "Bu konuda kim ne derse desin, gereğini yapacağız" dedi.

Ege adaları konusunun milli bir konu olmasından hareketle muhalefete Yunanistan'a koz verilmemesi çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "AB, stratejik bir aktör olacaksa, Rum-Yunan ikilisinin oyuncağı olmayı bırakır ve Türkiye'yle ilişkilerinde gerekli adımları atar" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, "Suriye'de bir süredir rejimle görüşüyoruz. Aynı politikayı Irak'ta da yürütüyoruz. Hem Bağdat hem de Erbil ile görüşüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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