Denizli’de, kurusıkıyı tabancaya çeviren şüphelilere Silindir Operasyonu

Denizli'de, kurusıkı olarak tabir edilen ses ve gaz tabancalarının namlularını açarak tabancaya dönüştürdükleri tespit edilen şüpheliler mercek altına alındı.Ülke genelinde 6 Aralık 2022 tarihinde yapılan “Silindir” kod isimli operasyon çerçevesinde tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet fişek ve 22 adet yapım aşamasında tabanca parçası ele geçirildi.Yakalanan 3 şüpheli hakkında “Yasa Dışı Silah ve Mühimmat Ticareti Yapmak ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” çerçevesinde adli işlem yapıldı.