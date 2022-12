Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuğa istismar iddiasına açıklama! 'Bu konudaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'H.K.G'nin çocukken cinsel istismara maruz kaldığı' yönündeki iddialarla ilgili açıklamada bulundu.'KABUL ETMEMİZ ASLA MÜMKÜN DEĞİL''Şu ana kadar arkadaşlar gereken çalışmayı gösterdiler. Bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik durumunu kabul edebilmemiz asla kabul etmemiz mümkün değildir.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hele hele daha küçük yaşta istismar faciasını kabul etmemiz mümkün değildir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mağdur için avukat temin etmiş, hukuki süreci yakından takip etmiştir.' ifadelerini kullandı.'HASSASİYETİMİZİ KİMSEYE SORGULATMAYIZ'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianameyi hazırladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dava ile ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Konu kamuoyunun gündeme gelmiştir. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamı süreci takip etmiş, her işlemi bihakkın yerine getirmiştir. Geçmişteki ihmal ve eksiklikler soruşturma kapsamında ele alınmıştır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlarda hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız. Bu konuyla ilgili en önemli hukuki ve fiili reformlar bizim dönemimizde hayata geçirilmiştir.' diye konuştu.'BAY KEMAL KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VER'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın, senin böyle hassasiyetin yok. Söyleyeceklerimden sonra kendine çeki düzen ver, kendini ona göre ayarla. Bu tartışmalarda gördüğümüz riyakarlıktan duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyorum. Böyle bir meseleyi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan çarpıtmadır.' açıklamasında bulundu.'BU MESELEYİ DİNİMİZLE İLİŞKİLENDİRMEK ART NİYETTİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:'Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üst düzeyde dillendirdiği bu meseleyi dinimizle ilişkilendirmek art niyettir. Niyet mağdurun hakkını savunmaksa bunu zaten yapıyoruz. Mesela PKK'nın annelerin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, eline silah verdiği, liderlerin istismarına maruz bıraktığı kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz. Bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kez ziyaret ettin. Kızları kaçırılıp gözü yaşlı annelerini kaç defa ziyaret ettin.Bir siyasi partinin teşkilatlarında ve belediyelerinde yaşanan onlarca istismarın üzerine aynı kararlılıkla gitmesini bekliyoruz. Diyarbakır annelerinin evlatlarını örgütün pençesinden kurtarmak için verdikleri mücadeleyi göz ardı edenlerin, bu konudaki ataklığın ahlaki olmaktan kaynaklandığına nasıl inanacağız. Suçun şahsiliği ilkesinin ardına saklananların son hadisenin dindar kesimlerin tamamını rencide etmeye çalışmalarının samimiyetine nasıl inanacağız.'SIRTINIZI DÖNMEKLE BAŞKA ŞEYLER YAPTIĞINIZIN FARKINDA DEĞİLSİNİZ'Biz mağdurun ilk başvurusundan itibaren meseleyi tüm kurumlarımızla zaten sahiplendik. Bu konuda tepkisini gösteren her vatandaşımızın hassasiyetinin başımızın üstünde yeri vardır. Sırtınızı parlamentoda dönmek suretiyle siz benim bakanıma ders veremezsiniz. Sırtınızı dönmekle başka şeyler yaptığınızın farkında değilsiniz. PKK'nın istismar ettiği çocuklarımıza, parlamentodaki uzantılarına, sosyal mecra ve benzeri mecralarda rezilliklere göz yumanların, insanlarımızın değerlerine saldırırak onlara linç uygulamasına rıza göstermiyoruz.Bu konuyu her seviyede takip etmeyi, neticelendirmeyi sürdüreceğiz.'