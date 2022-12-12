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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kazandığı 55 bin lira manevi tazminatı bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı
Ekleme: 12.12.2022 - 15:02 Güncelleme: 12.12.2022 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı
Muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik nefret ve hakaret söylemleri son bulmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu saldırganlığa karşı hukuk yolunu işleterek hakaretleri yargıya taşıyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkumiyetleri kamuoyunun alıştığı bir durumken buna İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hedef aldı
Akşener, 2019 yılında Denizli'deki miting konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çirkin söylemlere yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi?” sözlerini hedef alan Akşener, “Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer nasılsınız?” diye seslenmişti.

İki ayrı miting konuşmasına dava açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenleri terörist ilan ettiğini belirten Akşener, “Bu arkadaş kutuplaştırarak, birbirimizle dövüştürerek, düşman eden politikayı 17 yıldır sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

Ardından aynı dönemde Aydın mitinginde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunan Akşener'e, tazminat davası açılmıştı.

Karar çıktı
İki ayrı konuşmadaki ifadeler nedeniyle açılan davada karar çıktı. Yargılama neticesinde 40 bin lira manevi tazminata hükmedildi.

Yerel Mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusu da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Hukuk Dairesi'nin kararıyla esastan reddedildi.

55 bin lira bağışlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, manevi tazminat olarak Akşener'den asıl alacak ve ferileriyle birlikte tahsil edilen 55 bin liranın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) bağışlandığını açıkladı.
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