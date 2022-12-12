CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi beş aydır maaşını alamayan işçinin konser bütçesi sorusuna öfkelendi: Sana hesap mı vereceğim?

Beş aydır maaşlarını alamayan CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin işçileri, başkan Battal İlgezdi'ye isyan etti. İlgezdi, işçilerden birinin "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" şeklinde yönelttiği soru üzerine öfkelenerek "Sana hesap mı vereceğim?" dedi.

Ataşehir Belediyesi işçileri geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından hafta sonlarını da dahil ederek iş bırakma eylemi başlatmıştı.İş bırakma kararının ardından belediye binasının önünde işçilerle buluşan CHP'li başkan Battal İlgezdi, bir işçinin sorusu üzerine öfkesine hakim olamadı.İlgezdi, işçilerden birinin 'Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?' şeklinde yönelttiği soruya 'Sana hesap mı vereceğim?' şeklinde cevap verdi.