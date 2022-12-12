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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum. Hamburger burada çok ama TOGG yok." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum
Ekleme: 12.12.2022 - 12:01 Güncelleme: 12.12.2022 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştiren Başkan Erdoğan, "TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum. Hamburger burada çok ama TOGG yok. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca, önümüzdeki dönemde günlük petrol üretimini 100 bin varile çıkartmayı planladıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Yenilikçilik alanında öne çıkan isimleri bir araya getiren bu etkinliğe katkı sunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. TİM ve Ticaret Bakanlığımızı da kutluyorum.

Etkinliklerin önümüzde yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Her bir başarı hikayesiyle milletimizin çelikten iradesine bir kez daha şahit oluyoruz.

Meselenin sadece kaynak değil bir yürek meselesi olduğuna da şahit oluyoruz.

"SAVUNMA PROJELERİMİZİN BÜTÇESİ 75 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"

Ülkemizin esamesinin dahi okunmadığı birçok alanda artık yakından takip edilen bir ülke olduk. Savunma Sanayii'nde Şampiyonlar Ligi'ne yükseldik. Savunma Sanayii, ihracatıyla ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri haline dönüştü. 1600'den fazla firmamız bulunuyor.

62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayısı 757'ye geçti. Savunma projelerimizin bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların üzerine çıkardık.

Bunları gizli açık ambargolara, şantajlara, baskılara rağmen başardık. Tabloyu tamamen tersine çevirdik. Benzerlerinin birçok sektörde yaşandığını biliyoruz. Göreve geldiğimizde adeta iflasın eşiğinde olan THY, şimdi yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor.

"PETROL ÜRETİMİNİ GÜNLÜK 100 BİN VARİLE ÇIKARTACAĞIZ"

Karadeniz Gazı'nı milli sisteme dahil etme çalışmalarımız devam ederken, petrolle ilgili de çeşitli illerimizden güzel haberler geliyor. Önümüzdeki dönemde günlük petrol üretimini 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz.

"VİZONTELE MUHALEFETİNİ KENDİ CAHİLLİĞİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

TOGG ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyoruz. TOGG'un en son teknolojiye sahip ürewtim üssünü 29 Ekim'de açtık. TOGG'un testleri şu anda devam ediyor. Birkaç ay içinde TOGG'u yollarımızda göreceğiz. Bunlara mesajımızı Gemlik'ten Devrin Otomobili ile verdik.

TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum. Hamburger burada çok ama TOGG yok. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyorum.

"SALGINA RAĞMEN EKONOMİK BÜYÜME GÖSTEREN SAYILI ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

O sancılı, sıkıntılı günlerde ekonomide kontakt kapatmadık. Biz projelerimiz dahil yatırımlarına yenilerini ekledik. Şirketlerimize istihdamı devam ettirmeleri konusunda teşvik sağladık. Şirketlerimiz Krizi fırsata çevirme yolunda takdire şayan bir başarı yakaladılar. Salgına rağmen ekonomik büyümesini sürdüren sayılı ülkelerden birisiyiz.

"HAYAT PAHALILIĞINI ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"

Düşük faizin enflasyondaki olumlu etkilerini hissedeceğiz.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde izlediğimiz dengeli politika, Türkiye'ye ilgiyi artırmıştır."
Başkan Erdoğan: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum
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