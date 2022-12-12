Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dev eseri turizme kazandırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 318 metrelik kulelerin üzerine yerleştirilen 16 metrelik mimari amaçlı top mermileriyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olarak tarihe geçtiğini söyledi.1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Şantiye Alanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, bakanlığının hayata geçirdiği tüm projelerin Türkiye'nin geleceğinde büyük pay sahibi olmasının gururunu taşıdığını söyledi.Projelerinin, eserlerinin ve hizmetlerinin, Türkiye Yüzyılı'na sağlam adımlarla ilerleyen güzel vatanın yolunu açtığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale'nin güneyinde, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan Kazdağları trafiğini düzenlemek için Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan kesimi de bölünmüş yol haline getirdiklerini vurguladı. Trafiğin güvenli hale gelmesiyle kavuşmaların hızlandığını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün mimari tasarımı ve teknik özellikleri ile enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olduğuna değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı'yı unutmanın mümkün olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, Seyit Onbaşı'nın top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayarak kundağına yerleştirmeyi başardığını ve Birleşik Krallık'a ait Ocean Zırhlısı'nı dümenden vurarak kontrolden çıkmasına, bir mayına çarpıp batmasına sebep olduğunu anımsattı.Bakan Karaismailoğlu, köprüdeki söz konusu bu top mermilerinin sıradan figürler olmadığına değinerek şöyle devam etti:1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının deniz seviyesinden 318 metre yüksekte olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: