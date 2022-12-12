Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Milletle dalga geçiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partili vekiller, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi konusunda yargısal sürecin işlediğini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilk andan itibaren devreye girip, mağdureye koruma yükümlülüklerini yerine getirmesini görmezden gelip hükümetin sessiz kaldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, bunun kabul edilemeyeceğini belirterek, devletin kurumlarının bir an önce çalışması gerektiğini ifade etti. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi.Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'nın konuya sessiz kaldığını ima eden açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı sürecini görmezden gelen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat,ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır.Twitter hesabından paylaşım yapan Aslı Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesini eleştirirken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na vurgu yaptı.Baykal, 'Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya…Diyebilirse Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik' dedi.CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Dr.Aslı Baykal, dün yaptığı paylaşımda da Karamollaoğlu'nun istismara sessiz kaldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'ndan himmet beklediğini belirten Baykal, 'Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor.' ifadelerini kullandı.CHP'nin laiklikten uzaklaştığını belirten Aslı Baykal, 'Temel Karamollaoğlu açıkça tecavüz olayının yaşandığı tarikat vakfını kolluyor. Ve onun seçmeni Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Bu kadar zillet yetmedi mi? AK Parti'de Özlem Zengin 'tarikatsa tarikat', Emine Erdoğan 'takipçisi olacağım' derken Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor. Kimse kusura bakmasın, CHP'nin laiklikle de bir ilgisi kalmamıştır.' dedi.Öte yandan, gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde CHP'nin kanalı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldular. Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını nasıl korumaya aldığını anlatan Murat Ağırel 'İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş' bilgisini verdi.CHP'nin kanalı Halk TV'de bu sözlerle itiraf ettiler: 'Devlet başından beri devrede..' | VideoTürkiye'yi sarsan '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' olayı ile ilgili konuşan gazeteci Murat Ağırel ise devletin rolünün altını çizdi.Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını nasıl korumaya aldığını anlatan Ağırel 'İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş' bilgisini verdi.