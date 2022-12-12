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Asgari ücret ve EYT'de gözler Beştepe'de! Kabine'nin gündeminde ekonomi var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret hakkında Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda asgari ücretin yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başlıkları da ele alınacak.

Asgari ücret ve EYT'de gözler Beştepe'de! Kabine'nin gündeminde ekonomi var
Ekleme: 12.12.2022 - 09:19 Güncelleme: 12.12.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücret ve EYT'de gözler Beştepe'de! Kabine'nin gündeminde ekonomi var
Milyonların gözü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Kabine Toplantısı'nda asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yanı sıra enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da masaya yatırılacak.

Toplantıda terörle mücadele, Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir kara harekatı da ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

GÜNDEM EYT OLACAK

Gündemde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi var. EYT konusunda çakışmalarda sona gelindi.

Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi detaylı olarak değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devleti temsilen oturduğu masadan yansımalar kabine toplantısında ele alması ön görülüyor.

Asgari ücretlinin alım gücünü artıracak, enflasyona karşı elini güçlendirecek rakam üzerinde değerlendirmelerin kabinede yapılması bekleniyor.

ZİNCİR MARKETLER MERCEK ALTINDA

Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde.

Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek.

Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler de Kabine toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ DE KONUŞULACAK

Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhur İttifakı tarafından 336 imzayla birlikte Meclis Başkanlığına sunulan başörtüsü serbestisine güvence için verilen anayasa değişikliği kanun teklifi de değerlendirilecek.

Düzenlemenin takviminin de değerlendirmesi toplantının gündemde olacak.
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Asgari ücret ve EYT'de gözler Beştepe'de! Kabine'nin gündeminde ekonomi var
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