Antalya sel felaketinden son görüntüler! Bakan Çavuşoğlu: Kalp krizi geçiren 1 kişi öldü

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış su baskınlarına sebep oldu.Kumluca ve Finike ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yeri suyla doldu, dereler taştı.Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel sırasında bir kişinin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çavuşoğlu, tüm ekiplerin Antalya'da olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanını konuyu yakın takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bölgeye gittiği bilgisini paylaştı.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz' ifadesini kullandı.Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti.Birçok ev ve iş yerinde hasar oluştuğunu belirten Erdemir, 'Su baskınlarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte gerek belediyemiz gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak afeti en az hasarla atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Yaptığımız değerlendirmede ilçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Bizler sahadayız, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız' dedi.Yağışın azaldığını ancak sahada çalışmaların devam ettiğini, bazı yollarda ulaşımın kısmen açıldığını dile getiren Erdemir, 'Çok sayıda evde su baskınları oldu, çok şükür can kaybımız yok. Toptaş köprüsü yıkıldı, bazı yollarda sel nedeniyle hasarlar oluştu' bilgisini verdi.Öte yandan, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gavur Deresi'nin taşması nedeniyle oluşan sel sonucu, üç noktada trafiğe kapanan yollar, yapılan çalışmayla açıldı.Bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de ilçede yağış nedeniyle yaklaşık dört mahallede sıkıntı yaşandığını söyledi. Bazı evlerde su baskınları olduğunu ve evde mahsur kalanların ekipler tarafından çıkarıldığını aktaran Çelik, sahada çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Çelik, ilçedeki okulların çocukların güvenliği açısından bir gün tatil edildiğini bildirdi.Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise Kumluca ilçesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.Yazıcı, bölgede çok ağır bir yağış yaşandığını ve metrekareye 207 kilogram yağmur düştüğünü söyledi.Yağışın ilçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde ciddi sıkıntılara neden olduğunu aktaran Yazıcı, 'Sabah 08.00'e kadar çok sayıda ihbarımız oldu, ihbarlara gidildi. İlçe merkezinde sular büyük oranda çekilmiş durumda. İki kırsal mahallemizde, iki taşan derenin ilçe merkezinde oluşturduğu sıkıntılar vardı. O sular çekildi' dedi.Ortaköy ve Toptaş mahallelerinde köprüler yıkıldığı için ulaşımda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Yazıcı, sorunun giderilmesi için DSİ ve Karayolları ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını aktardı.Yazıcı, bu iki bölgeye uzak da olsa alternatif yollar bulunduğunu, normal ulaşımın sağlanması için geçici de olsa çözümler üretilmeye çalışıldığını kaydetti.Antalya'da sel: Finike'de metrekareye 253,8 kilogram yağış düştüHasar tespit çalışmaları yapılıyorKumluca ilçe merkezinde, ana yollarda temizlik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:'İş yerlerini ziyaret ediyoruz. Heyetleri kurduk. Bir an önce zarar gören iş yerleri, evler ve araçlarla ilgili hasar tespitleri yapılacak. Bugün, en geç yarın hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamış oluruz. Tabii tarımla ilgili de ekiplerimiz sahada. Tarımsal zararlara ilişkin Kumluca'da daha önceki yıllardan tecrübeliyiz. Bu bölgede ilk defa olmuyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz zarar gören seraları tespit ediyor. Akşamüstü ne kadar alanda ne kadar seranın zarar gördüğünü dekar olarak verebiliriz.'Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile selden en fazla kişinin zarar gördüğü Kavaklıkuyu Caddesi'ndeki incelemelerin ardından gazetecilere açıklama yaptı.Çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu dile getiren Yazıcı, esnafın dükkanlarını temizlemeye çalıştığını, belediye ekiplerinin de bodrum katlara dolan suları tahliye ettiğini anlattı.Bir çiftçinin hayatını kaybettiğini aktaran Yazıcı, 'Daha önce baypas olmuş 44 yaşındaki bir vatandaşımız, su altında kalan serasına bakmaya gittiğinde orada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ama maalesef vefat etti. Böyle bir kaybımız var. Selle direkt ilgili bir durum değil, serada kalp krizi geçirmiş' dedi.Yazıcı, devletin yaraları saracağını vurgulayarak, 'Buraya gelmeden önce İçişleri ve Dışişleri bakanlarımızla görüştüm. Tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. Teyakkuz halindeyiz, kriz merkezlerimiz kuruldu. Ciddi miktarda hasar gören, mağdur olan vatandaşımız var. Devletimiz bu hasarları karşılayacaktır' ifadelerini kullandı.Karayolları 13. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, Kumluca ve Finike ilçelerinde gece etkili olan yağış nedeniyle kapanan yolların trafiğe açıldığını söyledi.Karayolları bünyesindeki yollarda ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Gülşen, 'Arkadaşlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyorlar, tüm yollar trafiğe açık' dedi.Ortaköy ve Toptaş mahallelerinde çöken köprüler nedeniyle de alternatif yollardan ulaşımın sağlandığını aktaran Gülşen, Karayolları ekiplerinin büyükşehir ile ilçe belediye ekiplerine de merkezdeki çalışmalarına destek verdiğini belirtti.Öte yandan Kumluca Belediye binasının altındaki kapalı otoparkta su baskını olduğu ve çok sayıda aracın su altında kaldığı öğrenildi.Ev ve iş yerlerine su basan vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Kızılay da ilçe merkezine stant kurarak, vatandaşlara çorba, kumanya, çay dağıtımına başladı.Kumluca'da çok sayıda sera su altında kaldı. Göksu Mahallesi'nde seralarının yanındaki evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, zodyak botları ile kurtarıldı. İki itfaiye aracı da derenin taştığı yolda suya gömüldü.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitttin Böcek, tüm ekibiyle gece boyunca çalışma halinde olduğunu ve su baskınlarıyla ilgili 474 ihbar aldıklarını söyledi.İlçe belediyesinin otoparkına su basması nedeniyle 225 aracın su içinde olduğunu dile getiren Böcek, 'İtfaiye ekiplerimizin buradaki vatandaşları kurtarmaya çalıştığı sırada iki aracımız suya batmış durumda. Birini bulduk, diğerini de arıyoruz, su seviyesi yüksek olduğu için görünmüyor. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok. 300'e yakın personelimizle buradayız' diye konuştu.Kumluca'nın önemli bir domates üretim merkezi olduğunu belirten Böcek, seraların da su altında olması nedeniyle ciddi hasar oluştuğunu, devletle vatandaş el ele verip bu zorlukları da aşacağını ifade etti.