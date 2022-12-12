Antalya’da sel felaketi: Finike ve Kumluca'da okullar tatil edildi

Antalya bölgesinde gün boyu devam eden ve gece saatlerinde Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketine dönüşen yağışlar sonrası iki ilçede de okullar tatil edildi.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi.Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığında kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.