Aile kasasında 2 milyonluk sır hırsızlık! Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu

Hatay'da küstüğü ailesiyle barışmak için yıllar sonra babaevine dönen Rüya U.B., para kasasından 2 milyon lira çaldığı iddiası nedeniyle ailesiyle mahkemelik oldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı 2 milyon liralık sır hırsızlığı aydınlatmak için soruşturma başlatırken SABAH'a konuşan abla Seher S. "O paranın her 1 lirasında hepimizin alın teri vardı." dedi.

Hatay Harbiye'de yaşayan 29 yaşındaki Rüya U.B., eşi Yusuf B.'nin işyeri açması için yıllar önce ağabey ve kardeşlerinden yüklü miktarda borç para aldı. Açtıkları işyeri iflas eden karı koca aldıkları parayı geri ödeyemeyince taraflar arasında küslük başladı.İki aile arasındaki 6 yıllık küslük, eşinden boşanan Rüya U.B.'nin barışmak için tekrar ailesinin kapısını çalmasıyla son buldu. Birkaç hafta önce ailesiyle barışan Rüya U.B., onlardan uzak geçirdiği yılların ardından her gün düzenli olarak babaevine gelip gitmeye başladı. Rüya U.B., 8 Kasım günü eski eşiyle beraber babası ve kardeşlerinin birlikte yaşadığı aile apartmanına gitti. Apartman bahçesindeki babasıyla buluşan Rüya U.B., kahve yapmak için evin anahtarını istedi. 63 yaşındaki kısmi felçli Ali U. cebindeki anahtarlığı çıkarıp kızına verdi.