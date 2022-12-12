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87 yaşında hayatını kaybetmişti! Cahit Bayar son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Burhan Cahit Bayar'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Ekleme: 12.12.2022 - 14:37 Güncelleme: 12.12.2022 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
87 yaşında hayatını kaybetmişti! Cahit Bayar son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki evinde önceki gün hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar için ilk tören, İçişleri Bakanlığında düzenlendi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cahit Bayar'a Allah'tan rahmet diledi.

Bayar'ın, bakanlığın her kademesinde zor görevler gerçekleştirdiğini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

'Şu anda ay yıldızlı bayrağa sarılı kıymetli bakanımız, bu memleketin zor dönemlerinde omuzlarında bu yükü taşıyabilenlerdendir. Allah kendilerinden, ailelerinden, evlatlarından razı olsun. Sadece bu milletin ve bu devletin ağır sorumluluğunu değil, görüyorum ki ailesinin sorumluluğunu da aynı anlayışla taşımıştır. Bu vesileyle memleketimizin her köşesinde görev yapmış, kaymakamlıklar, valilikler, haricide görev almış ve bu bakanlıkta bakanlık görevini yerine getirerek, ülkesine ve milletine hizmetler etmiş kıymetli büyüğümüzü rahmetle yad ediyorum.'

Bayar'ın cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Eski Bakan Bayar için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cahit Bayar, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Bayar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, eski bakanlardan Vecdi Gönül, Abdülkadir Aksu ve Beşir Atalay'ın da aralarında bulunduğu birçok bürokrat, siyasetçi katıldı.

BAYAR'IN ÖZGEÇMİŞİ

1935 yılında Sivas'ta doğan Bayar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Sivas Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü ve Mülkiye Müfettişliği yaptı.

Bayar; Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyükelçilik görevini de yürüten Cahit Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti'nde, İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.
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