Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK, 1'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.