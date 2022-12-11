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SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Teknoloji Hamlesi' her geçen gün hız kazanarak savunma sanayisinde önemli atılımlar göstermeye devam ediyor. ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen kısa menzilli hava savunma sistemi SUNGUR'da seri üretime geçildi.

Ekleme: 11.12.2022 - 16:00 Güncelleme: 11.12.2022 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak
ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, POLİGON dergisine verdiği röportajda SUNGUR hava savunma füzesinin seri üretimine başlandığını açıkladı.

'YAKIN ZAMANDA TSK'YA TOPLU TESLİMATLAR BAŞLANACAK'

Kurtuluş, 'Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda hava savunma sistemleri konusundaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu, artırılmış menzile sahip yeni Siper hava savunma sistemini ve üzerinde çalıştığımız blokları içeriyor. Ayrıca yeni geliştirdiğimiz SUNGUR hava savunma füzemizin seri üretimine de başlanmış olup, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne toplu teslimatlarına başlanacaktır. SUNGUR füzemiz, katmanlı hava savunma sistemimizin çok alçak irtifa dediğimiz kısmındaki çözümümüzdür. Bu anlamda her iki ürünümüzün de önümüzdeki dönemde büyük önem kazanacağını düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

SUNGUR KISA MENZİLLİ HAVA SAVUNMASINDA KULLANILACAK

SUNGUR Hava Savunma Sistemi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak, hava savunma füze sistemidir. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

BENZERLERİNDEN DAHA YÜKSEK İNFİLAK GÜCÜNE SAHİP

Sistemde kullanılan 8 kilometre menzilli hava savunma füzesi, SUNGUR'u muadillerinden ayıran en önemli özellik olarak öne çıkıyor. Füze sistemi sahip olduğu Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlık (IIR) teknolojisi ile hedef vuruş hassasiyetini artırırken, envanterde mevcut benzer sistemden daha yüksek infilak gücüne sahip harp başlığı ile hava hedeflerinin imha edilmesinde de önemli bir avantaja sahip.

NİŞANGAH KULLANIMI FÜZENİN ETKİNLİĞİNİ VE VURUŞ OLASILIĞINI ARTIRICI TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

Yine muadillerine göre daha uzun menzilde etkin olmasını sağlayan sevk sistemi ve ateşleme öncesi kullanıcının hedefi uzak mesafeden algılama ve görüntülemesine imkân sağlayan nişangâh kullanımı, füzenin etkinliğini ve vuruş olasılığını artıran diğer teknolojiler olarak yerini alıyor.

AT-UNUT YETENEĞİ

Güncellemeye olanak veren Dost-Düşman Tanıma (IFF) Sistemi'ne sahip olan SUNGUR, atış öncesi hedefe kilitlenme ve at-unut yetenekleri ile de kullanıcıya çeşitli avantajlar da sunuyor. Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS-6) ile entegre olabilen SUNGUR, böylelikle muharebe sahasında diğer birliklere tam entegre görev icra edebiliyor.

POTANSİYEL HEDEFLERİ ARASINDA İHALAR YER ALIYOR

Deniz ve hava platformlarına entegrasyonu için de çalışmaların sürdüğü füze sistemi, kara platformu olarak da TSK'nın acil ihtiyaçları çerçevesinde 3 ay gibi kısa bir sürede Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı VURAN'a entegre edildi. Yüksek manevra kabiliyeti ile emsallerinden öne çıkan SUNGUR'un potansiyel hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformları ile İnsansız Hava Araçları yer alıyor.
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