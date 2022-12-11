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Osman Nuri Kabaktepe CHP'li İBB yönetimini eleştirdi: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında CHP'li İBB yönetimine eleştirilerde bulundu. Önümüzdeki pazar seçim olması halinde CHP’li adayın kazanamayacağını ifade eden Kabaktepe, "CHP, Ekrem Bey de dahil olmak üzere İBB yönetimi ‘Guguk kuşu’ siyasetiyle sahiplendikleri projelerin çoğuna AK Parti döneminde karşı oy vermişlerdir." dedi.

Osman Nuri Kabaktepe CHP'li İBB yönetimini eleştirdi: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar
Ekleme: 11.12.2022 - 15:20 Güncelleme: 11.12.2022 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Osman Nuri Kabaktepe CHP'li İBB yönetimini eleştirdi: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB yönetimine eleştirilerde bulundu. TV100 canlı yayınına katılan Kabaktepe, CHP'li yönetimin AK Parti projelerini sahiplendiğini söyledi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yönetiminin önceki yıllarda karşı çıktığı projeleri kendi projeleriymiş gibi sahiplendiğini söyleyen Kabaktepe, 'Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar' dedi.

'SAHİPLENDİKLERİ PROJELERE KARŞI OY VERDİLER'
Kabaktepe şöyle konuştu:

“İBB meclisinde son üç yılda toplamda gelen dosyaların yüzde 30'un üstünde bir rakamla 'hayır' diyen bir CHP var. AK Parti döneminde de yaklaşık yüzde 2-2,5 'hayır' diyen AK Parti var. Şimdi 30 mu büyük 2,5 mu büyük. Hangi proje engellenmiş? Yapmak istedikleri neyi ‘Biz yapamazsınız' demişiz?

CHP, Ekrem Bey de dahil olmak üzere İBB yönetimi ‘Guguk kuşu' siyasetiyle sahiplendikleri projelerin çoğuna AK Parti döneminde karşı oy vermişlerdir.

'YÜZDE 5-10'UNU TAMAMLADIĞINIZ PROJE İÇİN 'BEN YAPTIM' DİYORSUNUZ'
“Metro projelerine ret oyu vermişsiniz. ‘Halk Ekmek fabrikası açtık' diyorsunuz, zamanında o projenin borçlanma dosyasına ret oyu vermişsiniz. Kurbağalıdere Islah Projesi'ne ret oyu vermişsiniz. Yüzde 90-95'i Kadir Ağabey döneminde bitmiş. Dün ‘Hayır' demişsiniz, bugün yüzde 5-10'unu tamamladığınız proje için ‘ben yaptım' diyorsunuz.

'ÖNÜMÜZDEKİ PAZAR SEÇİM OLSUN KAZANAMAZLAR'
Önümüzdeki pazar seçim olsun, CHP'nin İstanbul Büyükşehir'i kazanacağını düşünmüyorum. Şu an biz sahadayız. Gerek kendi seçmeni açısından gerek İstanbul halkı açısından İBB ile ilgili ciddi bir memnuniyetsizlik olduğunu görüyoruz”
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