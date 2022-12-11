Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteorolojiden birçok ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 28 kentte uyarı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Yapılan en son hava durumu değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığından önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde esmesi bekleniyor.
Turuncu ve sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
Edirne
Turuncu kodla uyarıldı.
Kırklareli
Turuncu kodla uyarıldı.
Tekirdağ
Turuncu kodla uyarıldı.
İstanbul
Turuncu kodla uyarıldı.
Çanakkale
Turuncu kodla uyarıldı.
Balıkesir
Turuncu kodla uyarıldı.
Bursa
Turuncu kodla uyarıldı.
İzmir
Turuncu kodla uyarıldı.
Aydın
Turuncu kodla uyarıldı.
Muğla
Turuncu kodla uyarıldı.
Kocaeli
Sarı kodla uyarıldı.
Yalova
Sarı kodla uyarıldı.
Sakarya
Sarı kodla uyarıldı.
Düzce
Sarı kodla uyarıldı.
Zonguldak
Sarı kodla uyarıldı.
Bartın
Sarı kodla uyarıldı.
Kastamonu
Sarı kodla uyarıldı.
Karabük
Sarı kodla uyarıldı.
Afyonkarahisar
Sarı kodla uyarıldı.
Bilecik
Sarı kodla uyarıldı.
Kütahya
Sarı kodla uyarıldı.
Manisa
Sarı kodla uyarıldı.
Uşak
Sarı kodla uyarıldı.
Bolu
Sarı kodla uyarıldı.
Denizli
Sarı kodla uyarıldı.
Isparta
Sarı kodla uyarıldı.
Burdur
Sarı kodla uyarıldı.
Antalya
Sarı kodla uyarıldı.
Turuncu kod nedir?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Sarı kod nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.