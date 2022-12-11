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Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden birçok ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 28 kentte uyarı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ekleme: 11.12.2022 - 10:10 Güncelleme: 11.12.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Yapılan en son hava durumu değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığından önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde esmesi bekleniyor.

Turuncu ve sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Edirne

Turuncu kodla uyarıldı.

Kırklareli

Turuncu kodla uyarıldı.

Tekirdağ

Turuncu kodla uyarıldı.

İstanbul

Turuncu kodla uyarıldı.

Çanakkale

Turuncu kodla uyarıldı.

Balıkesir

Turuncu kodla uyarıldı.

Bursa

Turuncu kodla uyarıldı.

İzmir

Turuncu kodla uyarıldı.

Aydın

Turuncu kodla uyarıldı.

Muğla

Turuncu kodla uyarıldı.

Kocaeli

Sarı kodla uyarıldı.

Yalova

Sarı kodla uyarıldı.

Sakarya

Sarı kodla uyarıldı.

Düzce

Sarı kodla uyarıldı.

Zonguldak

Sarı kodla uyarıldı.

Bartın

Sarı kodla uyarıldı.

Kastamonu

Sarı kodla uyarıldı.

Karabük

Sarı kodla uyarıldı.

Afyonkarahisar

Sarı kodla uyarıldı.

Bilecik

Sarı kodla uyarıldı.

Kütahya

Sarı kodla uyarıldı.

Manisa

Sarı kodla uyarıldı.

Uşak

Sarı kodla uyarıldı.

Bolu

Sarı kodla uyarıldı.

Denizli

Sarı kodla uyarıldı.

Isparta

Sarı kodla uyarıldı.

Burdur

Sarı kodla uyarıldı.

Antalya

Sarı kodla uyarıldı.

Turuncu kod nedir?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı kod nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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