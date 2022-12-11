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İstanbul’da akıl almaz kaza: 10 tonluk İETT otobüsünü itip kurtardılar

Kağıthane'de arızalı otobüsünü tamir etmek için motor kısmına geçen şoför, park halindeyken kaymaya başlayan arkadaki otobüsle kendi otobüsü arasında kaldı. Sıkışan adamı onlarca vatandaş yaklaşık 10 tonluk otobüsü geriye iterek kurtarırken, akıl almaz o anlar kameralara yansıdı.

Ekleme: 11.12.2022 - 11:33 Güncelleme: 11.12.2022 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da akıl almaz kaza: 10 tonluk İETT otobüsünü itip kurtardılarOlay, önceki hafta pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde şoför Bekir Güder (34) arızalanan 34 GA 4872 plakalı İETT otobüsünü tamir etmek için arkada bulunan motor bölümüne geçti.

Kaputu açan Güder, kafasını içeriye sokarak tamirata başladı. O esnada park halindeki otobüsünden inen Yılmaz Gölge (48), 34 UZ 8405 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre imdat frenini çekmedi.

Kısa bir süre sonra otobüsün birkaç metre kayması sonucu Güder, iki otobüs arasında kaldı. Sıkışan adamın feryadını duyan vatandaşlar, koşarak Güder'in yanına geldi. Onlarca vatandaş yaklaşık 10 ton ağırlığındaki otobüsü elleriyle geriye doğru ittirerek Güder'i bulunduğu yerden kurtardı. Otobüsün kaydığı ve vatandaşların otobüsü ittiği anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayda yaralanan Bekir Güder için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Güder'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kayan otobüsün ön ve yan camlarının kırıldığı görüldü.

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ofiste otururken bağırış seslerini duydum. Dışarıya çıktım, bir baktım ki otobüs kaymış. Arkadaşlar otobüsü iterken, şoför aracın altındaydı. İki arkadaşla beraber tuttuk ve alttan dışarıya çıkarttık. Daha sonra otobüsün imdat frenini çektiler ve otobüs durdu. En başta yaralı şoför ‘Ben neredeyim' diyordu. Zaman geçince toparladı ama kolu falan kırılmıştı, durumu fenaydı. İç kanaması var mı diye şüphe ettik ama sağlık ocağından hemşireler geldi baktı, sonra da ambulans geldi ve alıp götürdü. Şoför arıza olduğu için motor kısmındaymış. Tamir etmek için uğraşıyordu ama böyle bir olay oldu. Diğer şoförlerin söylediğine göre imdat frenini çekmemiş, o yüzden otobüs kaymış. Otobüsü 20-25 kişi geriye ittirdik. Bozuk olan aracın kapağı açık olmasa ve başı içeride olmasaydı adamı kaybetmiştik” dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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