Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri, Keşan ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Y.A. ve L.K. yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.