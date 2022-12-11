Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen iki şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ üyesi oldukları belirlendi.
Edirne'de jandarma ekipleri, Keşan ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Y.A. ve L.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.