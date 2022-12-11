Diyarbakır'da HDP'li vekille polis arasında tartışma çıktı

Yürüyüşün yasak olduğu bölgede bir araya gelen ve aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu bir grup, kendilerini engellemeye çalışan polis ekiplerine tehdit savurdu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde izinsiz yürüyüş gerçekleştirilmek istendi.



HDP'li vekillerin de aralarnda bulunduğu grup, 'terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğu' iddiasıyla bir araya gelerek protesto düzenlemeyi amaçladı.



Üç ayrı noktada toplanan DBP, HDP, TJA ve MED-TUHAD FED üyeleri, polis ekiplerince engellendi.



2 gözaltı

Bu sırada HDP’li Milletvekili Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Dirayet Dilan Taşdemir, Hişyar Özsoy, Garo Paylan’ın da güvenlik güçleriyle sözlü tartışmaya girdi.



Ablukaya alınan kalabalık dağıtılırken, slogan atan 2 kişi gözaltına alındı.



İHA'nın aktarımına göre; HDP’li Milletvekili Özsoy da polislere tehditler savurdu.



"Bu kenti birbirine katarız"

Özsoy polislere tepki göstererek, “Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları.” diyerek 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.



Diyarbakır da HDP li vekille polis arasında tartışma çıktı #2



"Kendini ne zannediyorsun sen"

Grubun ablukaya alınması sırasında da Özsoy bir polise, “Bana bak seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen.” dedi.