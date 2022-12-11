Didim Belediyesi'nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, eşi Serpil Özen adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde deniz manzaralı 3 katlı villa için CHP'li Didim Belediyesinden güçlendirme ruhsatı aldı.HDP'li milletvekili Özen, güçlendirme adı altında adeta binayı yıkıp yeniden inşaa etti. Binanın taşıyıcı kolonlarını değiştiren ve genişleterek tripleks villayı daha da büyük hale getirdi.Özen, kaçak binasını yasal hale getirebilmek için yalan beyanda bulunarak 31 Aralık 2017 öncesinde yapmış gibi göstererek yapı kayıt belgesi aldı.Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri Google haritalar üzerinden yaptığı incelemede binadaki değişikliklerin 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmadığını tespit etti.Ekipler bunun üzerine Özen'in yapı kayıt belgesini iptal ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca villanın satışının engellenmesi için tapuya şerh düşüldü.CHP'li Didim Belediyesi'nin kaçak villa ile ilgili yapı tatil zaptı tuttuğu ve yıkım kararı çıkardığı ancak aylardır HDP'li vekile ait binayı yıkmadığı ortaya çıktı.Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kaçak villaya ses çıkartmaması büyük tepki çekti.Belediye yetkililerinin kaçak binanın yıkım listesine alındığını ancak yıkım ihalesine hiçbir firmanın katılmadığını bahane ederek yıkımı gerçekleştirmediği öğrenildi.Önümüzdeki günlerde Didim Belediyesi'nin HDP'li vekilin kaçak lüks villası ile nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.