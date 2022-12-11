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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoru ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Ekleme: 11.12.2022 - 14:26 Güncelleme: 11.12.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Türkiye, dış politikada attığı adımlarla birçok krizin çözümünde öncü rol oynamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.

Tahıl Koridoru değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın bir an önce sona ermesini temenni etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi de ele alındı
PKK/YPG/PYD’nin Suriye’nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye’yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı’na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

AB: Türkiye'nin tutumu endişe verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan barışçıl diplomasisi devam ederken Avrupa Birliği, Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkilere sahip olmasından rahatsız olduğunu açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında derinleşen ekonomik bağların 'büyük endişe kaynağı' olduğunu ifade etti.

Zelensky ile de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile de görüşmesi bekleniyor.
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