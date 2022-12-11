Çocuk istismarına ilişkin paylaşım yapan okul müdürü hakkında soruşturma

Türkiye 6 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar iddialarını konuşuyor.İstanbul'da yaşayan H.K.G.'nin 6 yaşındayken babası tarafından Kadir İstekli ile evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.Bunun üzerine genç kız, ailesi ve İstekli'ye karşı hukuk mücadelesi başlatmıştı.Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili her kesimden tepki yağdı.Öte yandan tarihi Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü Cafer Koçyiğit ise istismar haberlerini hedef alan paylaşımlarda bulundu.Koçyiğit, sosyal medya hesabından, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberi doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!!” ifadelerini paylaştı.Kısa sürede büyük tepki çeken Koçyiğit, daha sonra paylaşımlarını sildi.Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.MEB tarafından resmi hesapta yapılan açıklamada, söz konusu okul müdür hakkında soruşturma başlatığı duyuruldu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır.'