  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çocuk istismarına ilişkin paylaşım yapan okul müdürü hakkında soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da bir okul müdürünün cinsel istismar olayıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çocuk istismarına ilişkin paylaşım yapan okul müdürü hakkında soruşturma
Ekleme: 11.12.2022 - 11:04 Güncelleme: 11.12.2022 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Çocuk istismarına ilişkin paylaşım yapan okul müdürü hakkında soruşturma
Türkiye 6 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar iddialarını konuşuyor.

İstanbul'da yaşayan H.K.G.'nin 6 yaşındayken babası tarafından Kadir İstekli ile evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Bunun üzerine genç kız, ailesi ve İstekli'ye karşı hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili her kesimden tepki yağdı.

'İmansızlar siz iftira atmaya devam edebilirsiniz'
Öte yandan tarihi Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü Cafer Koçyiğit ise istismar haberlerini hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Koçyiğit, sosyal medya hesabından, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberi doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!!” ifadelerini paylaştı.

Kısa sürede büyük tepki çeken Koçyiğit, daha sonra paylaşımlarını sildi.

Soruşturma başlatıldı
Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

MEB tarafından resmi hesapta yapılan açıklamada, söz konusu okul müdür hakkında soruşturma başlatığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır.'
Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına cevap
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
Mustafa Varank Meclis'e Togg ile geldi
Çocuk istismarına ilişkin paylaşım yapan okul müdürü hakkında soruşturma
6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında savcıdan skandal hata! Dosyadaki raporu görmezden geldi
Didim Belediyesi'nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması
İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda,
Bakan Koca açıkladı: Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
İYİ Parti'deki darp skandalında yeni detaylar: İYİ Partili Melek Güney olay anını anlattı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın 'suikast' iddialarına yanıt: Allah akıl fikir versin
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Togg daveti: İthal danışmanlarını al gel
New York Times’tan dikkat çeken analiz: Türkiye enerji üssü olma yolunda hızla ilerliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Son kez destek istiyoruz
Bakan Soylu'dan HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert tepki: Peruklarınızı takın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık emir alan değil emir veren bir ülke
İngilizlerin yumurta krizinde yeni perde: Bu sadece başlangıç!
AB'nin krili yüzü! Gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye insan haklarında dünyaya örnek oluyor
Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli