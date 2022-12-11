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Bakan Varank'tan 'Fabrika kurmadınız' diyen muhalefete fotoğraflı yanıt: Bunlar ne pamuk tarlası mı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak muhalefetin yolsuzluk iddialarına tepki gösterdi. "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir." diyen Bakan Soylu, "17 Yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. "Türkiye'de fabrika kurmadınız" diyenlere tek tek açılan fabrikaları göstererek yanıt veren Bakan Varank, "Bunlar ne pamuk tarlası mı?" diye sordu.

Ekleme: 11.12.2022 - 20:03 Güncelleme: 11.12.2022 - 20:15 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank'tan 'Fabrika kurmadınız' diyen muhalefete fotoğraflı yanıt: Bunlar ne pamuk tarlası mı?
TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Görüşmelere katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sataşma üzerine söz alarak konuşma yaptı.

'İSPAT ETMEYEN NAMERTTİR'

Muhalefetin yolsuzluk iddialarına yanıt veren Bakan Varank, 'Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir. 17 Yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar.' dedi.

Bakan Varank'tan 'Fabrika kurmadınız' diyen muhalefete fotoğraflı yanıt: Bunlar ne pamuk tarlası mı?

'BİZ HARAM İŞİNDEN ANLAMAYIZ'

Bakan Bakank, 'Ortada bir yolsuzluk usulsüzlük varsa ispat etmeyen namerttir. Biz haram işinden anlamayız.' ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'tan 'Fabrika kurmadınız' diyen muhalefete fotoğraflı yanıt: Bunlar ne pamuk tarlası mı?

'BUNLAR PAMUK TARLASI MI?'

'Türkiye'de fabrika kurmadınız' diyenlere tek tek açılan fabrikaları göstererek yanıt veren Bakan Varank, 'Bunlar pamuk tarlası mı?' diye sordu.
Bakan Varank'tan 'Fabrika kurmadınız' diyen muhalefete fotoğraflı yanıt: Bunlar ne pamuk tarlası mı?
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