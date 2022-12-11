Bakan Soylu'nun sesini bastırmaya çalışan CHP'li Tuncay Özkan TBMM'deki çekmecelere zarar verirken kameralara yakalandı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe sunumu sırasında sesini bastırmak adına önündeki çekmecelere zarar verdi. O anlar bir başka vekilin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası Özkan'a tepki yağdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda bütçe sunumu gerçekleştirdi.
Bakan Soylu'nun konuşması sırasında sesini bastırmak isteyen CHP'li vekillerin ilginç görüntüleri kameraya yansıdı.
CHP'Lİ ÖZKAN'DAN ÇEKMECELİ PROTESTO
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Bakan Soylu konuşurken çekmecelere vurarak zarar verdi. Özkan'ın çekmeceye vurduğu anlar başka bir vekilin kamerasına yansırken söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki çekti.