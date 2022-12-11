Bakan Soylu'nun sesini bastırmaya çalışan CHP'li Tuncay Özkan TBMM'deki çekmecelere zarar verirken kameralara yakalandı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe sunumu sırasında sesini bastırmak adına önündeki çekmecelere zarar verdi. O anlar bir başka vekilin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası Özkan'a tepki yağdı.