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6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında savcıdan skandal hata! Dosyadaki raporu görmezden geldi

Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine yapılan soruşturmada, 2012 yılındaki soruşturmaya takipsizlik kararıyla kapatan Cumhuriyet Savcısının skandal hatası ortaya çıktı.

Ekleme: 11.12.2022 - 09:48 Güncelleme: 11.12.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine yapılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2012 yılında soruşturmayı kapatan Cumhuriyet Savcısıyla ilgili de HSK tarafından soruşturma başlatıldı.

2012'DEKİ SORUŞTURMA SAVCISINDAN SKANDAL HATA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcı hakkında HSK'ya verilen inceleme izninin detaylarına ulaşıldı.

SABAH'ın haberine göre; faha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı H.E.Ö'nün o dönem mağdur H.K.G'nin dosyada doğduğu tarihe ilişkin rapor olmasına rağmen "kovuşturmaya yer yoktur" kararı vermesi nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

H.K.G.'NİN DOĞUM RAPORU DOSYADA ÇIKTI

H.K.G'nın 17 Ağustos 2012'de annesi ile birlikte hastaneye müracaat ettiğinde yaşının küçüklüğü nedeniyle durumun polise haber verildiği, müştekinin o tarihte mağdur olarak polis tarafından alınan ifadesinde 07 Nisan 2012 günü Sancaktepe'de düğün yaparak şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteğiyle evlendiğini, yaşının 17 olduğunu belirtmesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının ise H.K.G.'nın yaşının tespiti için doğum raporunun ve MERNIS doğum tutanağını Sapanca Kaymakamlığından istediği, Sapanca Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünden cevap yazısında ise MERNİS doğum tutanağı ve doğum raporunda H.K.G.'nın 08 Mart 1998 tarihinde Özel Fatih Hastanesi'nde doğduğunun anlaşıldığı belirlendi.

14 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN KEMİK TESTİNE GÖNDERİLDİ

H.K.G.'nin o dönem 14 yaşında olduğunun MERNİS kayıtları ve Özel hastanedeki doğum raporundan açıkça belirtilmesine rağmen kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildiği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda mağdurun 21 yaşında olduğunun bildirilmesi üzerine kovuşturmaya yer yoktur kararı verildiği belirtildi.
6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında savcıdan skandal hata! Dosyadaki raporu görmezden geldi
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