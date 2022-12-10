Terör örgütü PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe: Sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lideri öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin, PKK/YPG'nin sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek.'