Sultanbeyli'de inşaat alanında bir işçi göçük altında kaldı

Alınan bilgiye göre, Adil Mahallesi Aslı Sokak'ta inşaat halindeki 4 katlı binanın girişine tesisat döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Çalışmalara katılan bir işçi göçük altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile iş makinesi yönlendirildi.Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.