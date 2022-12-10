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Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Yozgat'ta şebeke suyu isale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz hattına zarar vermesi sonucu, kente gaz akışı durduruldu. Yozgat Valisi Ziya Polat, “Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde doğal gaz kesildi. Hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve verilmeye devam ediyor. Doğal gazın evleri giriş bağlantılarının hepsi kontrol edilecek ondan sonra gaz verilecek" dedi..

Ekleme: 10.12.2022 - 23:49 Güncelleme: 10.12.2022 - 23:56 / Editör: Ozge Selin
Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor
Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde çalışma yapılırken iş makinesi doğal gaz ana hattına zarar verdi.

Haber verilmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi tarafından gaz akışı kesildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Arızanın olduğu alanda incelemede bulunan Vali Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat halkına 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde gazın kesildiğini anlatan Polat, 'Şu an hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve vermeye devam ediyoruz.' dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de evlere doğal gaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Doğal gaz, elektrik ve su gibi olmuyor. Konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek. Ondan sonra evlere gaz verilecek.' diye konuştu.

Öte yandan, gazı kesilen vatandaşlar mutfak tüplerini doldurtmak için tüpçülere akın etti. Tüpçü Yahya Karaca, satışlarının arttığını dile getirerek, 'Doğal gaz olduğu için rutin satışımız vardı, fazla stok yapmamıştık. Gaz kesilince talep çoğaldı, elimizdeki mevcudu değerlendiriyoruz.' ifadesini kullandı.

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor
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