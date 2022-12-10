Sakarya'nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, 13 yaşındaki bir çocuk 'pes' dedirtten bir eylemde bulundu. Henüz 13 yaşında olan O.Ş. daha öncesinde annesini rahatsız ettiği öne sürülen bir adamla yolda karşılaştı.Bunun üzerine çocuk, elindeki bıçakla saldırıda bulunarak adamı boğazından yaraladı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı adam, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki O.Ş. ve 38 yaşındaki annesi R.Ş. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sakarya da 13 yaşındaki çocuk bir adamı boğazından bıçakladı #1Yaşanan bıçaklı saldırı olayı sonrası yaralı adama müdahale edilme anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili inceleme sürüyor.