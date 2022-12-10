New York Times'tan dikkat çeken analiz: Türkiye Rusya'yla enerji bağlarını güçlendiriyor

ABD'li New York Times gazetesi, Türkiye ile Rusya arasındaki enerji bağlarının gittikçe güçlendiğine dikkat çektiği bir haber kaleme aldı.Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarına karşı çıkan Avrupa ülkelerinin, artan fiyat artışları ve olası kıtlıklar karşısında Rusya'nın petrol ve gazına olan bağımlılıklarını azaltmak için harekete geçtiği belirtilirken, Türkiye'nin ise Rusya ile enerji bağlarını derinleştirdiği vurgulandı.Türkiye ticaret merkezine dönüşecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e işaret edilen haberde, 'Her iki ülkenin başkanları, Türkiye'nin Rus gazı için bölgesel ticaret merkezine nasıl dönüştürülebileceğini konuştu. Türkiye, önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanan (nükleer) santrale ek olarak Rusya'nın tasarlayıp finanse ettiği ikinci nükleer santralin inşa edilmesini önerdi' denildi.Ankara'nın rolü artıyorTürkiye'nin Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir konumda yer aldığı hatırlatılarak ortaya konulan çabalar için, 'Türklerin, uzun süredir devam eden büyük bir enerji merkezi olma girişiminin bir parçası' tespitinde bulunuldu.Dünya enerji ticaretinde Ankara'nın artan rolünün, Avrupa Birliği'nin deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolüne yönelik ambargosu ve yine Rus petrolüne ABD öncülüğünde tavan fiyat uygulamasıyla birlikte bu hafta belirgin bir şekilde ortaya çıktığına dikkat çekildi.Petrol tankerleri İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçmek için izin bekliyorAynı haberde, 'Çoğu Rusya ile bağlantısı olmayan 20'den fazla petrol tankeri İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Akdeniz'e geçmek için izin verilmesini bekliyor. Türkiye, tavan fiyatın, kıyı açıklarında sigortasız tanker riskini artırdığını söyleyerek ek sigorta belgesi talep etti' bilgisi paylaşıldı.