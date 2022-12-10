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New York Times’tan dikkat çeken analiz: Türkiye enerji üssü olma yolunda hızla ilerliyor!

Türkiye’nin enerji konusunda attığı adımlar, dünya gündeminde ses getirmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Avrupa’da başlayan enerji krizinde önemli bir sağlayıcı olma yolunda harekete geçen Türkiye’nin adımları yakından takip ediliyor. Son olarak ABD’li New York Times gazetesi, dikkat çeken bir analize imza attı.

New York Times’tan dikkat çeken analiz: Türkiye enerji üssü olma yolunda hızla ilerliyor!
Ekleme: 10.12.2022 - 19:34 Güncelleme: 10.12.2022 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
New York Times’tan dikkat çeken analiz: Türkiye enerji üssü olma yolunda hızla ilerliyor!
Rusya Ukrayna savaşının Avrupa'da yarattığı enerji krizinin etkileri devam ederken, Türkiye'nin arabuluculuk rolü önem kazanıyor.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine uyguladığı kısıtlamaların ardından yaşanan enerji krizinde, Türkiye'nin yeni bir enerji üssü olma konusunda öne çıkması aylardır dünya gündeminde.

"TÜRKİYE ENERJİ ÜSSÜ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile doğal gaz ortaklığının sinyalini vermiş, "Kuzey Akım'ın Avrupa'ya uzanan başlıca güzergahını Türkiye'den geçirebilir, Avrupa'ya yönelik en büyük doğal gaz merkezini Türkiye'de oluşturabiliriz" açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kritik görüşmesi, Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıklarını da artırmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından ABD'li New York Times gazetesi, Türkiye'nin enerji denklemindeki rolüne dikkat çekti. NYT, Ankara ile Moskova arasındaki enerji bağlarının gittikçe güçlendiğini belirtti.

Analizde, Türkiye'nin yeni bir enerji üssü olma konusunda attığı adımlara da dikkat çekildi. Avrupa ülkelerinin artan fiyat artışları ve olası kıtlıklar karşısında Rusya'nın petrol ve gazına olan bağımlılıklarını azaltmak için harekete geçtiği belirtildi. Yeni bir enerji sağlayıcısı olma konusunda ise Türkiye'nin rolü vurgulandı.

KRİTİK KONUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşmeler bir kez daha hatırlatılırken, iki ülkenin arasındaki bağlarında da derinleştiğine dikkat çekildi. Analizde, "Her iki ülkenin başkanları, Türkiye'nin Rus gazı için bölgesel ticaret merkezine nasıl dönüştürülebileceğini konuştu. Türkiye, önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanan nükleer santrale ek olarak Rusya'nın tasarlayıp finanse ettiği ikinci nükleer santralin inşa edilmesini önerdi." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir konumda yer aldığına vurgu yapan NYT, "Türklerin, uzun süredir devam eden büyük bir enerji merkezi olma girişiminin bir parçası." yorumuna da yer verdi. Türkiye'nin küresel enerji ticaretinde de rolünün, Avrupa Birliği'nin deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolüne yönelik ambargosu ve yine Rus petrolüne ABD öncülüğünde tavan fiyat uygulamasıyla birlikte bu hafta belirgin bir şekilde ortaya çıktığına dikkat çekildi.
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