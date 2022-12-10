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Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Şiddetli rüzgar beraberinde yağış da getirecek.

Ekleme: 10.12.2022 - 10:42 Güncelleme: 10.12.2022 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor
İtalya ve Yunanistan üzerinden yaklaşan alçak basınç sistemi Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki lodosu şiddetlendirecek. Rüzgarın hızı 80 kilometreyi kadar bulacak. Lodos beraberinde yağmuru da getirecek.

Özellikle Çanakkale ve İzmir arasında rüzgarın hızı saatte 70-80 kilometreyi bulabilir. İstanbul'da da lodos hızının 70 kilometreyi geçmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu şiddetli yağış da bekleniyor. Ege Bölgesi de su baskınlarına karşı uyarılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen hava olaylara ilişkin bir uyarı yayımladı.

Bugünden itibaren yurdun, batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği belirtildi.

Yağışların; Pazar günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın; Cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve Pazar günü Marmara ve Kıyı Ege'de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor




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