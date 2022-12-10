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Kale direği üzerine devrilen Yiğit'ten acı haber

Rize'de antrenman öncesi arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan futbolcu Yiğit Demirel'den acı haber geldi. Minik Yiğit 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ekleme: 10.12.2022 - 13:20 Güncelleme: 10.12.2022 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Kale direği üzerine devrilen Yiğit'ten acı haberOlay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri, kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel (9), ağır yaralandı. Antrenörlerinin ihbarı üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi.

Sahada ilk müdahalesi yapılan küçük Yiğit, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında oluşan kırıklar ve beyin kanaması geçirdiği belirlenip yoğun bakımda tedaviye alınan Yiğit Demirel'in kanamasının durduğu, refleks vermeye başladığı ifade edilmişti.

DEDE: ZOR BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ

Dede Yusuf Demirel zor bir süreç yaşadıklarını belirterek “Akıllara durgunluk verecek bir kaza geçirdi. Kaza, tabii ki her şey takdiri ilahi. Kaza gününden bugüne kadar yaşadıklarımızı herkes tahmin edebilir. Bu süreçte yapılan her şeyden çok memnunuz. Rizespor camiası, hastane personeli, vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı. Türkiye'nin birçok yerinde ve yurt dışından dualar okundu çocuğumuz için. Şu ana kadar yapılanlarda hiçbir eksiklik görmedik. Zor bir süreci yaşıyoruz. Son aldığımız haberlere göre çocuğunuzda biraz refleks, gelişme var. İnşallah onu Allah bize bağışlayacak” sözlerini söylemişti.

ACI HABER GELDİ

Rize'de üzerine kale direği devrilen minik Yiğit 3 günlük yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürdürülüyor.

Kale direği üzerine devrilen Yiğit'ten acı haber
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