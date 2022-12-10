İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi. Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos beklendiğini duyurdu. Şiddetli rüzgar beraberinde yağış da getirecek.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Şiddetli rüzgar beraberinde yağış da getirecek. İtalya ve Yunanistan üzerinden yaklaşan alçak basınç sistemi Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki lodosu şiddetlendirecek.Rüzgarın hızı 80 kilometreyi kadar bulacak. Lodos beraberinde yağmuru da getirecek. Özellikle Çanakkale ve İzmir arasında rüzgarın hızı saatte 70-80 kilometreyi bulabilir. İstanbul'da da lodos hızının 70 kilometreyi geçmesi bekleniyor.