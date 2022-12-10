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Emine Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.

Ekleme: 10.12.2022 - 23:40 Güncelleme: 10.12.2022 - 23:41 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tebrikler Fas! Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Afrika takımının yarı finale yükselmesi hepimizi gururlandırdı. Kardeş Fas halkının heyecanını paylaşıyor, başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik
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