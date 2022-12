Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'millet teknoloji görsün' açıklamasına tepki: Komiklik değil cahillik alameti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023’e” programında konuştu.Samsun'un her alanda artan başarılarıyla iftihar ediyoruz. Teknofest Karadeniz'in yankıları halen sürüyor. Yıllardır gurur örselenen bu asil milletin evlatları azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösteriyor. Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor. Türkiye teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, üreten ve ihraç eden güce dönüşüyor. Savunma sanayi başta pek çok alanda ülkemizin yakaladığı başarıyı dost düşman kabul ediyor. Tasarım merkezlerimizle, 92 teknoparkımızla teknolojiye dair ne varsa her alanda varlığımızı hissettiriyoruz. Muhalefetin ülkemizin geldiği seviyeden habersiz olduğunu görüyoruz.Çocukların bile yaptığı işi teknoloji devi sananlar milletini de tanımıyor demektir. CHP'nin başındaki zat'a Teknofest'e yaptığı kısa ziyaret faydalı olmamış. İthal danışmanlarını da yanına alarak en azından TOGG'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Bu zavallı ülkesini ne sanıyor. Önce Togg'u ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Ben de kendisine 'Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı yanına alacaksın' dedim. 'Bakan gelecekse gelmem' demiş. Bu ne demektir. Danışıklı dövüşten yana. Samimiysen buyur yanındaki ithal danışmanları da al gelsinler. Teknoloji bildiğini sandığın elemanlar ne kadar beyinleri çalışıyor, gelsin görsünler.Bunlar bu ülkeyi ne sanıyorlar? Hadi git Baykar'a, al o ithal elemanları yanına. Git Baykar'a, görsünler. Bak bakalım İHA, SİHA, Akıncılar'a. Şimdi de yenisi geliyor. Kızılelma'yı görsünler. Allah nasip ederse, 1 ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak. Bu bir aşağılık kompleksidir. Kendini tanımıyor, bilmiyor, kendini bilmeyen, tanımayan, dünyaya kendini tanıtabilir mi? Tanıtamaz. İngiltere'ye gitmiş, para alıp gelecekmiş.Sen hangi noktadasın, hangi parayı nasıl alacaksın? Bunları dünyada neyi nasıl yöneteceklerinden de haberi yok. Şu anda hiçbir temsil, yetkin olmadığı halde, daha önce İngiltere'deki lobilere gidip gelmeyi, oralarla görüşmeyi bu denli eleştiren sen şimdi ne oldu da Londra piyasalarında dolaşıyorsun. Benim milletim bu tür sağa sola savrulan bir muhalefete 20 yıldır nasıl yol vermediyse inanıyorum ki, bundan sonra da yol vermeyecektir. Gelsin Samsun'a, burada teknoloji üreten tesisleri görsün, kendisini güncellesin.Belki o zaman arkası karanlık, sicili bozuk, ithal danışmanlardan medet ummak yerine bu tophrakların yetiştirdiği değerlerden ilham alır. Diğer türlü Atatürk'ün hatırasına binaen CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza yazık edecektir yazık. Elbette aziz milletimiz sandık önüne konulduğunda tüm bunların hesabını yapacak, kimin teknoloji özürlü kimin de teknoloji gurusu olduğunu Bay Kemal ve yurt dışındaki vasilerine gösterecektir.Millete hesap verme günü gelene kadar Samsun ve kardeşlerimize olan şükran borcumuzu yeni halkalar ekleyerek ödemeyi sürdüreceğiz. Bugün de Samsun'a toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen pekçok eser kazandırdık.Muhalefetin cehalet ve gafletle açıklamayacak söylemleri ülke ve millete yönelik faşist bir zihniyeti deşifre etmektir. İnsanımızın, aklını, inancını, değerlerini hedef alan beyanatlar millet düşmanlığının işaretleridir. CHP'nin kodlarında yer alan çarpık bakış açısı masadaki diğer ortaklarına sirayet etmiştir.AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın temsilcisi olan yerli ve milli siyaset bloğudur. CHP ve şurekasının vitrinde gözüktüğü, arkasında daha kimlerin olduğu belirsiz, eski Türkiye'nin emparyalist ve vampirlerin olduğu bloğudur. Biz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10'u arasına çıkarma hayalini kuruyoruz. CHP'nin vizyon açıklaması diye kamuoyuna sunduğu görüntü başındaki zatın ve yoldaşlarının iplerinin kimlerin olduğunun ilanından başka anlam taşımamaktadır. Bu ipleri ellerinde tutanlar ülkemize kadar gelme zahmetine katlanmayacaklarını, CHP'yi nereden ve hangi başkentlerden idare edeceklerini açıkça göstermişlerdir.Milletimizin hafızası öyle sanıldığı gibi zayıf değildir. Gençlerimizi kandıracaklarına inanıyorsa o konuda da yanıldıklarını inşallah hep birlikte göreceğiz. Gençlerimiz ülkemizi emperyalist güçlerin kölesi haline dönük hesapları anında görecek birikime ve dirayete de sahiptir. Çok açık, net söylüyorum; bunlar inanın bizim gençliğimizi de bu milleti de tanımıyorlar, tanımıyorlar, tanıyacak kapasitelerinin olduğuna da inanmıyorum. Bildikleri tek şey var; IMF'den para alacaklarmış. Biz ise ne yaptık IMF'den bütün ipleri kopardık, dedik 'paranı al çek git'.İsim vermeyeceğim ama sizler kim olduğunu anlarsınız. Başbakanlığım döneminde o zamanlar bu işlere bakan şu anda 6'lı Masa'nın içinde olan bir tanesi. Davos'tayız. Benim Davos'a son gidişim. IMF'nin başındaki adamla oturup konuşuyoruz. Maliye Bakanı, 6'lı Masa'daki bu zat. Dedim ki, 'Sizin bizim siyasette yön verme hakkınız yok. Alacağınızı taksit taksit alıyorsunuz, bitti; ama siz siyaseten Türkiye'yi yönetme hakkına sahip değilsiniz. Türkiye'yi yöneten benim' dedim. 2013 son ödemeleri yaptık IMF ile işi bitirdik. Ondan sonra bizim IMF ile bağlantımız kalmadı. Tabii bizden sonra hala bunlar otellerin lobilerinde, CHP'den bir tanesi, İP'ten bir tanesi IMF'nin buraya gönderdiği kişilerle görüşmeler yaptılar, gizli oldular. Sonra 'yaparız' dediler. Her zaman yaparsınız, bugün de, yarın da yaparsınız. Ama bu millet ipini IMF'nin ellerine verenlere de bu ülkede siyasette yer vermez.Bu baronlar var ya, bu baronlar IMF ile ortak çalışanlardır. Hani para getirdi filan diyorlar ya. İşte paraları buradan getiriyorlar. Bu söyledikleri isimlerden bir tanesi önemlidir, Paşinyan'ın danışmanı. Ermenistan şu anda battı, şu anda gidiyor. Bunlar Ermenistan'ı kurtardılar mı? Türkiye'de bu millet AK Parti'den iradeyi alıp da size vereceğinizi mi düşünüyorsunuz. Allah'ın izniyle vermez. Bugün Samsun'daki Cumhuriyet Meydanı neyin ne olduğunu gösterdi. Geçen hafta Şanlıurfa'da meydan herşeyi gösterdi. Gaziantep'de gösterdi. Önümüzdeki hafta Mardin de gösterdi.Ben milletimin şu andaki nabzını okuyorum. Her gittiğimiz yerde de gümbür gümbür herkes 2023'e hazırlanıyor. Yeter ki ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız bu işlerde taviz vermesin. Hem kendine, hem sokağa güvenecek, kapı kapı dolaşmak suretiyle inşallah 2023'e hazırlanacak. CHP ve masadaki yancıların birlikteliği kendileri hiçbir şey yapmadan her şeyi bir yerlere havale ederek ülkenin ve devletin imkanlarını bölüşme üzerine kurulu bir paravan şirket gibidir. Hepsi sana şunu, sana bunu filan vermek suretiyle. Bazı şeyleri nasıl söyleyecekleri bilemiyorlar. Bazen diyorlar ki, başbakanlık verecek, başkan yardımcılığı verecek. Şaşırdılar ya. Onun ötesinde birinci başkan yardımcılığını, ikinciyi, üçüncüyü kime verecek? Yarın bir de onların kavgası başlar. Masanın altında, dışında kalan var. Onların durumu ne olacak. Bizim Cumhur İttifakı olarak öyle bir derdimiz yok. Bunların yağma ittifakı gençlerimiz başta olmak üzere milletimize güven vermez. parayı vampir gibi kanımızı emmeyi bekleyen tefecilerden, karanlık küresel ağlardan, terör örgütlerinin insafından, kalkınmayı yaptıklarımızı yıkarak sağlamaktan sürekli her şeyi başkalarından bekleyen, hani derler ya celladına aşık maktul psikolojisiyle hareket eden böyle bir kafanın hangi tarafını ciddiye alarak tartışabiliriz ki?İşin doğrusu üzüldük. Halbuki biz programda, vizyonda yarışacağımızı umut etmek isterdik. Bir kez daha hüsrana uğradık. Anlaşılan o ki, bu seçimde kendimizle, kendi yaptıklarımızla, kendi programımızla yarışacağız. Her seçim öncesinde terör örgütleriyle, uluslararası kuruluş, medyası, tetikçi kalemleriyle, sosyal medyasıyla, sokak dedikodularıyla AK Parti aleyhine linç kampanyaları yapılmıştır. Bu seçimde daha fazlasıyla karşılacağımızı görüyoruz. Biz bugüne kadar milletimizin gücünün üstünde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Kimin ne yaptığına bakmadan, kendi işimize dört elle sarılacağız.Bize gurur, kibir yakışmaz. Seçime sahada hazırlanılır, sandıkta sahip çıkılır, milli iradenin tezahürüyle de zafer kazanılır. Muhalefetin yalan ve iftiralarına en etkili cevap sahada verdiğimiz cevaptır. Gelecekle ilgili umutları besleyecek en güzel mesajlar sahada verilen mesajlardır. Halen yaşadığımız sıkıntıları, sebepleri ve çözüm yollarını izah ederek seçime hazırlanacağız. Buradaki kızımız Çanakkale Köprüsü'nün inşasında görev almış. Bu akşam o da aramızdaydı. Nereden nereye? Kimlerin ellerinde evelallah Türkiye yükseliyor. George'nin, Hans'ın ellerinde değil, Ayşe'nin, Fatma'nın ellerinde yükseliyor. CHP ve yoldaşlarının siyasetinde millet yoktur. Milletin beklentileri yoktur. Milletin sıkıntılarına çözüm getirme yoktur. Bu yapı Türkiye'nin güçlenmesinin önüne geçmek için kurulmuş süni bir ittifaktır. Daha kendi meselelerini çözemeyen bu acizler topluluğunun ülke ve milletin meselelerine çözüm üretmesi ham bir hayalden ibarettir. Önüne çıkan her zorlukta gevşemesi ve bir süre sonra dağılması kaçınılmazdır. Seçime kadar gidebilirler mi bilmiyoruz ama seçimden sonra çoğunun siyaseten tasfiye olacakları kesindir.AK Parti ve Cumhur İttifakı bu kutlu davanın bayrağını gençlerimize devrederek Türkiye'nin inşasına devam edecek. Her bir dava arkadaşımızın katkı, destek ve hayır duasına ihtiyacımız var. Partimize emek ve omuz vermiş, ter dökmüş tüm dava arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Hiç kimseyi gücendirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek saflarımızı güçlendirmeye çalışacağız. Her zaman ifade ettiğim gibi kaybedecek tek bir arkadaşımız, tek bir seçmenimiz dahi yoktur. Yüreğinde millet ve memleket sevdası olan herkes bizim öz kardeşimizdir. Türkiye'nin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan kadrolar olarak itidalle hareket edecek, soğukkanlılığımızı koruyacak, daima kardeşliğin, sevginin, saygının dilini konuşacağız. Son 20 yılda ülkemizi terörden, darbeye, sokak olaylarından vesayet girişimlerine kadar pek çok krizden nasıl kurtardıysak, tüm dünyayı derinden sarsan küresel buhrandan da sahili selamete inşallah biz çıkartacağız.