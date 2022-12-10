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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Togg daveti: İthal danışmanlarını al gel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Togg davetinde bulunarak, “Eğer samimiysen, görmek istiyorsan yanındaki ithal danışmanları da al onlar da gelsinler. Bakalım bu ithal elemanlar ne kadar beyinleri çalışıyor gelsinler orada görsünler” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Togg daveti: İthal danışmanlarını al gel
Ekleme: 10.12.2022 - 20:07 Güncelleme: 10.12.2022 - 20:10 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Togg daveti: İthal danışmanlarını al gel
Samsun'da düzenlenen “Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e” programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, “CHP'nin başındaki zata TEKNOFEST'te yaptığı kısa süreli ziyaret yeterli olmamış. En azından Togg'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum.

Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti. Önce Togg'u ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Yönetim kurulu başkanı da Bay Kemal'in Togg'u ziyaret etmek istediğini söylediğinde fakat Sanayi ve Teknoloji Bakanını da yanına alacaksın. Bakan gelecekse o zaman gelmem demiş. Gelip göreceksen gör, Togg'un birinci derecedeki sorumlusu Sanayi ve Teknoloji Bakanı'dır. Bu yatırım devletin yatırımıdır.

Eğer samimiysen görmek istiyorsan yanındaki ithal danışmanları da al onlar da gelsinler. Bakalım bu ithal elemanlar ne kadar beyinleri çalışıyor gelsinler orada görsünler. Baykar'a git Baykar'ı görsünler. Şimdi de birisi geliyor ve inşallah KIZILELMA'yı görsünler. Bir ay içerisinde KIZILELMA da havalanırsa zaten olay çok daha farklı bir yere gitmiş olacak. Kendini tanımayan kendini bilmeyen dünyaya kendini tanıtabilir mi? Tanıtamaz. İngiltere'ye gitmiş oradan parayı alıp gelecekmiş” ifadelerini kullandı.
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